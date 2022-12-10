15 مليار ريال أرباحاً متوقعة لشتاء السعودية هذا العام

مع دخول فصل الشتاء سجلت العديد من المدن والمناطق في السعودية هذه الأيام نشاطاً سياحياً ملحوظاً، في الوقت الذي تُسهم فيه الفعاليات والمواسم والأنشطة في عدد من الوجهات السياحية والتاريخية، في تعريف العالم بما تزخر به السعودية من تنوع سياحي ومناخي كبير، وبما تحتضنه أيضاً من تراث إنساني وكنوز حضارية ثرية.

ويتميز شتاء السعودية بالكثير من الفعاليات، منها موسم الرياض بأجوائه الترفيهية العالمية، بالإضافة إلى موسم حائل الذي يجذب السياح ببطولاته الرياضية المتنوعة وأنشطته وفعالياته الترفيهية المختلفة، كذلك لحظات العلا حيث المغامرة والاكتشاف والاستمتاع بالطبيعة والتاريخ.

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كما تقيم وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة، أكثر من 20 فعالية نوعية في عدد من المواقع التاريخية والتراثية في كل من الأحساء وجدة والرياض حتى 31 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والمواسم السياحية والترفيهية والثقافية التي جعلت السعودية نقطة جذب للسياح والزوار من داخل السعودية وخارجها.

ارتفاع نسبة الإشغال

من جهته، توقع عضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة هاني العميري، أن يحقق قطاع السياحة في المملكة خلال شتاء السعودية نسبة عالية من الإشغال تصل إلى نحو 95% وبعوائد أرباح تتجاوز الـ 15 مليار ريال، وذلك لتمتع المدن بأجواء شتوية جميلة ونظراً لما ستشهده من كثافة في الزوار خلال الفترة القادمة.

وقال خلال حديثه لـ"العربية.نت"، سيشمل شتاء السعودية هذا العام، انتعاشا للقطاعات المساندة المرتبطة بالسياحة، مثل وسائل النقل والمطاعم والمناشط الترفيهية في مختلف المدن والمواقع الترفيهية، كالسواحل والمتنزهات في المناطق البرية والبحرية وغيرها.

وأوضح أن مواسم السعودية السياحية والترفيهية، قادت السعودية إلى مرحلة جديدة من التنوع الثقافي والترفيهي، وأسست منصات إبداعية غير مسبوقة، وخلال فصل الشتاء تتعدد الوجهات السياحية للعديد من المدن في السعودية التي ستسجل زواراً بشكل ملحوظ، فجميع مدن السعودية تعد جذباً سياحياً نظير ما تتضمنه من مناظر طبيعية خلابة ومواقع تاريخية وتراثية وثقافية.