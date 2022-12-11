الأمير محمد بن سلمان يبحث مع المنفي المستجدات في ليبيا

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، السبت، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يوسف المنفي.
وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيا عبدالعزيز المطر.
فيما حضر من الجانب الليبي، محافظ بنك ليبيا المركزي الصديق الكبير، ومستشار المجلس الرئاسي خالد كعيم، والقائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى المملكة فاتح بشينه.
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