تفعيل اللغة الصينية لإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم
ترجمة فورية لخطبة عرفة للعام الماضي بـ14 لغة عالمية، وتحقيق أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم
بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع عدة جهات معنية في تفعيل اللغة الصينية، حيث سعت لزيادة عدد اللغات حتى وصلت هذا العام إلى 14 لغة عالمية، وهي "الإنجليزية - والفرنسية - والملاوية - والأوردية - والفارسية - والروسية - والصينية - والبنغالية - والتركية - والهوسا - والإسبانية - والسواحلية - والتاميلية - والهندية".
ولاقت هذه الخطوة نجاحًا منقطع النظير عبر مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة للعام الماضي بـ 14 لغة عالمية، وتحقيق أكثر من 200 مليون مستفيد حول العالم، وذلك لأول مرة في تاريخ المشروع بعد إدراج اللغة الصينية، بهدف إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم.
وتسعى الرئاسة إلى الاستفادة من التقنية الحديثة والكفاءات المتميزة في ترجمة الخطب والدروس في الحرمين الشريفين باللغة الصينية، وكذلك في مختلف الخدمات التي تقدمها الرئاسة سواءً في التوجيه والإرشاد أو الإرشاد المكاني وترجمة الكتب والإصدارات القيمة واستخدامها في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استخدامها في مجال الروبوتات.
كما تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والتي تهدف لتطوير المنظومة التعليمية وربط ثقافات وأواصر التواصل، كما بادرت الرئاسة بعدد من الخطوات، منها مبادرة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف بإقامة لقاء ثقافي تعليمي بعنوان "مفاتيح تسهيل تعلم اللغة الصينية".
-
"حساب المواطن" في السعودية يودع 3.6 مليار ريال للمستفيدينلعدد 11.2 مليون مستفيد وتابع اقتصاد
-
انطلاق جلسات منتدى الميزانية السعودية في الرياضتناقش الاستدامة المالية ومحركات النمو الاقتصادي اقتصاد
-
النصيري يعادل ثلاثي السعودية وتونس.. وينفرد برقم جديدبات يوسف النصيري الهداف الأول لمنتخب المغرب في تاريخ نهائيات كأس العالم، بعدما وصل إلى هدفه الثالث الذي أحرزه أمام البرتغال، يوم السبت، كما عادل رقم ... رياضة عربية