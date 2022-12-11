هذه أصغر روائية في معرض الكتاب بجدة

حققت الطفلة ليندا الشيخي ذات العشرة أعوام، تميزا في مجال الكتابة الإبداعية على الرغم من كونها أصغر روائية في معرض جدة الدولي للكتاب، حيث قامت بكتابة قصة توعوية للأطفال، تحذرهم من الوثوق في الأشخاص الغرباء تحت عنوان "الرجل المخيف" تناولت من خلاله قصة رجل حاول خطفها هي وأخيها وكيف استطاعت الفرار منه، وما الذي يجب على أبناء وبنات جيلها فعله لو صادفتهم مثل هذه المواقف المثيرة.

من جهتها، قالت والدة الطفلة ليندا الشيخي لـ"العربية.نت": لاحظت شغف ابنتي بالكتابة، وقررت دعمها ومساندتها بمراجعة المحتوى، فكانت البداية بحواري مع ابنتي ورغبتها في إصدار كتاب وفاجأتها بطباعته".

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وأضافت: "في البداية اعتمدتُ القصة، وقمت بمراجعتها مع الدار، وكتابة العقد والعمل على الموضوع من ناحية التدقيق الإملائي واللغوي والنحوي والتنسيق، وفي أثناء الوقت كنا نفكر في التصميم، وطلبت من ليندا عمل رسومات بتلوينها ورسمها، وتمت الاستعانة باستديو، ومن بعدها التنسيق لصفحات كل نص مع كل صورة وكل رسمة وكل لون، وهكذا حتى انتهينا من الإصدار، وخرج الكتاب للنور".

وتتواجد ليندا في ركنها الخاص بالمعرض لتوقيع قصتها التي نالت إقبالاً واستحساناً من زوار المعرض، حيث قالت لـ"العربية.نت": "لقد ساعدتني والدتي على إخراج هذا الكتاب، والسعي إلى تحويله للغة الإنجليزية، لأننا كأطفال في مختلف دول العالم نشترك في همنا واهتماماتنا، وأطمح أن أرى هذا المخرج الأدبي في كل منزل ومكان، وأن تصل رسالتي لكل أطفال العالم بأن يحموا أنفسهم من أي غريب أو من يريد الإضرار بهم".

يُذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب يواصل فعالياته التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت قبة (سوبر دوم) جدة، وسط مشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، بباقة مليئة بالفعاليات والأنشطة الثقافية المثرية في مختلف فصول الأدب والمعرفة والعلوم.