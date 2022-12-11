ألحان محمد عبد الوهاب تصدح في موسم الرياض

استضاف موسم الرياض على مسرح أبوبكر سالم، سهرة طربية من ألحان الراحل محمد عبد الوهاب، والتي قدمها الفنان لؤي والفنانة ريهام عبدالحكيم عبر فقرات غنائية في أجواء شتوية هادئة، وسط حضور جماهيري مميز تفاعل مع الألحان والأغاني الراقية.

وانطلقت الفقرات بقيادة الفرقة الموسيقية للمايسترو نادر عباسي، الذي افتتح الحفل بمعزوفة للراحل الكبير، وفي لحظة صمت سُمع صوت الراحل عبد الوهاب وهو يقدم الفنان لؤي الذي بدأ أولى فقرات الليلة بأغنية الفن، تبعها تقديم للفنانة ريهام أيضاً بصوت الراحل، وبدأت ريهام وصلتها الغنائية بـ "مليش أمل"، وتناوب لؤي وريهام المسرح، وأدى كل منهما مجموعة منوعة من الأغاني، مثل: أبجد هوز، أنا لك على طول، عشانك يا قمر، أهواك، وصفولي الصبر"، كما شاركوا بفقرة ثنائية على المسرح لأداء أغنية "يادي النعيم"، واختتم الحفل بمعزوفة "عزيزة".

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وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة "بنش مارك" محمد زكي حسنين عن سعادته بتنظيم هذه الليلة الكلاسيكية، ووصف أجواءها بـ"فوق الخيال فعلا"، مشيراً إلى أن تنظيم واستضافة سهرة من ألحان موسيقار الأجيال هو إضافة إلى سلسلة من نجاحات الحفلات التي نظمتها الشركة، وأن تكريم الهيئة العامة للترفيه لابن الموسيقار الراحل، ودعمها لإقامة الحفل ضمن موسم الرياض يعد لفتة تدل على تقدير الفن والفنانين.