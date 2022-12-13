السعودية وبريطانيا توقعان اتفاقاً للتعاون الدفاعي
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق للتعاون الدفاعي مع السعودية.
وأشارت في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى أن اتفاق التعاون مع السعودية ركيزة هامة لدعم الأمن المشترك والإقليمي.
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في سياق متصل، استعرض نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد، العلاقات الثنائية.
وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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