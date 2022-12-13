تتميز بالشعير والبن الخولاني.. ما لا تعرفه عن مزارع "الحشر" بجازان

ارتدت مزارع "الحشر" بمنطقة جازان جنوب السعودية حلة الشتاء، في الوقت الذي تسارع الفلاحون في السقاية والري وجني الثمار المتنوعة بين أشجارها الجبلية ومزارعها المتعددة الواقعة على ارتفاع 2500 متر عن سطح البحر.

المزارع يحيى الحريصي تحدث لـ"العربية.نت" قائلاً: من المحاصيل الشتوية المهمة في الحشر هي الشعير، وتأتي في فترة تعتبر مميزة بالأمطار، ويتم الحصاد في بداية شهر مارس، ومع بدايات موسم الشتاء شرعت مزارع الحشر البالغ عددها نحو 200 مزرعة في نثر بذور الشعير الذي يعتبر محصولا شتويا، وقد ساعد مناخ المنطقة المعتدل البارد بسبب الارتفاع عن سطح البحر على زراعته.

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أشجار البن

كما بين أنه "في مطلع فصل الشتاء يتم قطف ثمار البن الخولاني، ويكون البن جاهزاً بعد نهاية فصل الخريف، ويتم قطفه ونقله إلى مرحلة التجفيف، فأشجار البن تحظى بمكانة كبيرة في قلوب أهالي المنطقة".

وأفاد الخريصي "بعد مرحلة التجفيف يتم وضع ثمار البن في أماكن مخصصة تكون في الظل، ويتم خلالها تقليب الثمار لمدة تصل إلى نحو أسبوعين، وبعد ذلك تنتقل إلى مرحلة أخرى في المطاحن من خلال القشر والمدح لفصل ثمار البن عن القشور، ومن ثم تبدأ مرحلتا الحمص والطحن".

وقال "إن أن درجة الحرارة في مرتفعات جبال الحشر خلال فصل الشتاء تلامس الخمس درجات، والدرجة العظمى لا تتجاوز تقريبا 25 درجة مئوية".