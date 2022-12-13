منظر يخطف الأبصار.. جبل النور يضاء بآيات قرآنية

أضاءت آياتٌ قرآنية جبل حراء في مكة المكرمة، في مشهد جمالي‬⁩ تزامناً مع اليوم العالمي للجبال‬، وأبرزت الصور الآيات القرآنية مضاءة بألوان خطفت الأنظار وزوار مكة المكرمة، وتضمنت العديد من الآيات القرآنية، ومنها "والجبال أوتادا" و"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"، كما تأتي هذه المناسبة مع قرب موعد الافتتاح الرسمي لمشروع حي حراء الثقافي‬⁩ في سفح جبل حراء، أول موضع نزل فيه الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يعد حي حراء الثقافي معلما ثقافيا سياحيا تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويحكي المشروع الواقع على مساحة تزيد عن 67 ألف متر مربع، قصة الجبل والغار، وأهميتهما التاريخية، ويسهم في إثراء التجربة المعرفية والثقافية للزوار عبر مكوناته المتنوعة.

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ويضم المشروع مركز الزوار ومتحف القرآن الكريم، وكذلك معرض الوحي، وطريقا للصعود إلى الغار، لتثري تجربة الزوار الدينية والثقافية، منها معرض الوحي‬⁩ ومتحف القرآن الكريم.

ويبعد غار حراء عن المسجد الحرام نحو 10 كلم، وهو متميز بتشكيله الصخري الذي لا تخطئه أعين القاصدين، خصوصاً المتجهين إلى مدينة الطائف عبر طريق السيل الكبير.

وقد احتضن الغار الرسول صلى الله عليه وسلم لسنوات طويلة قبل تلقيه الأمر الرباني بالرسالة، وما زاد في خصوصيته أنه الموضع الذي استقبل فيه الرسول أول تكليف إلهي بالنبوة، عندما بلغه بذلك جبريل عليه السلام، فهو مهبط الوحي والقرآن الكريم، ويُقبل حجاج بيت الله الحرام لمشاهدة غار حراء لاستشعار جلال الذكرى وعبق المكان.