سعودية تخطف الأنظار في مسابقة مزايين الصقور.. من هي؟

خطفت الصقارة السعودية، منى الخريص، الأنظار بعد أن سجلت اسمها كأول سيدة تشارك في مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي يقام في نسخته الخامسة في مقر نادي الصقور السعودي بملهم "شمال مدينة الرياض".

وشاركت الخريص في مسابقة المزاين بالصقر "سما"، في فئة حر من حر فرخ، وهي المشاركة التي عدتها خطوة دافعة للمرأة للدخول في هذه المسابقة، التي تعبّر عن الموروث السعودي العريق، وترى أنه يجب المحافظة عليه؛ بل نقله إلى الأجيال القادمة.

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فتح المجال لمشاركات نسائية قوية

وفي حدثيها لـ"العربية.نت" قالت: إن البر والسلاح والصقور جميعها مرتبطة بثقافتنا كعرب وسعوديين، ومشاركتي تهدف إلى إبراز الثقافة السعودية العريقة، ونقلها للأجيال الناشئة، وفتح المجال لمشاركات نسائية قوية قادمة".

كما أضافت: أن الصقارة جزء من ثقافتنا كسعوديين ورفيقه لنا في رحلات المقناص، في الوقت الذي تبرز في شخصيتي حبي لهوايتي في تربية الصقور، كما حرصتُ على أن تؤدي مشاركتي إلى فتح الباب للعنصر النسائي للإسهام والمشاركة في هذا المهرجان، وهذا ما منحني دافعاً كبيراً لدخول هذا المجال، والذي يسهم في الحفاظ على هذا الإرث وتنميته، من خلال مهرجان الملك عبد العزيز للصقور الذي تحول إلى منبر لكل هواة تربية الصقور ورعايتها من الجنسين.

مدربة رماية بالسلاح

ووصفت الشابة السعودية مشاركتها بطيرها "سما" وهو فرخ حر في مزايين الصقور في مهرجان الملك عبد العزيز، بالتجربة المشوقة، وأنها ستعود العام القادم بشكل أقوى للمنافسة.

وعرفت منى الخريص بكونها مدربة رماية بالسلاح، حيث تعتبر أن السلاح بالنسبة لها مصدر قوة، مما حفزها الدخول إلى هذا العالم منذ طفولتها.

يذكر أن مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور اعتمد على اختيار أجمل الصقور في سبع فئات، إذ سيتم توزيع الجوائز المالية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 300 ألف ريال، ويحوز صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، و100 ألف ريال للمركز الثالث.