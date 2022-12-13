"حول الحطب" تجذب السعوديين في الشتاء.. هذه تفاصيلها

في ليالي الشتاء الجميلة يحيي السعوديون "شبة النار"، فمع النسمات الباردة يتحلق الكثير حول "المشب" داخل بيوت الشعر والبراري بحثاً عن الدفء والتسامر حولها، بين أكلات شتوية، وموسيقى حية ووسط أجواء تراثية تستضيف الدرعية التاريخية الفعالية الثقافية "حول الحطب"، في الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر المقبل، والتي يتم تنظيمها من هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الرياضة، وذلك ضمن موسم الدرعية 2022.

وتتضمن الفعالية تجربة المأكولات الشعبية وعروض الطهي الحي، وكذلك تقاليد القهوة السعودية، والموسيقى الحية، كما تتيح الفعالية الفرصة للزوار تجربة الأجواء الصحراوية المميزة مع الأكلات والأطباق السعودية المخصصة لفصل الشتاء.

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كما تشمل تجربة متنوعة في المأكولات والتقاليد السعودية، وإبراز تنوع المنتجات والأطباق المحلية، وذلك من خلال أربع مناطق رئيسية تضمن تجربة ثقافية تراثية شاملة لجميع الفئات، بالإضافة إلى محطات الطهي المباشرة والتجارب الموسيقية، كما تحتوي الفعالية على منطقة "عام القهوة السعودية" التي تعطي تصوراً كاملاً عن القهوة السعودية وأنواعها المختلفة وتحميصها وطريقة تحضيرها.

وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال هذه الفعالية إلى إبراز ثراء المطبخ السعودي وعمقه وتنوعه مع ما يتضمنه ذلك من تقديم تجربة ثقافية مميزة تعكس فنون الطهي التقليدية وتنوعها في السعودية، وكذلك التعريف بالأطباق السعودية محلياً وعالمياً.