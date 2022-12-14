في الجنادرية.. بطولات الفروسية الكبرى تُفتتح بكأسي ولي العهد

تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقام في 17 ديسمبر الجاري، الحفل 72 من موسم نادي سباقات الخيل، مفتتحة البطولات الكبرى للفئة الأولى بـ"كأسي ولي العهد" بنسختها 57 للخيل المنتجَة "محليًا" و"المستوردة"، على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض، وتبلغ جائزة كل كأس مليون ريال.

وبهذه المناسبة، أكد الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، أن رعاية ولي العهد للحفل الكبير هي بمثابة التشريف الكبير للوسط الفروسي لتضاف إلى الدعم الكبير من قبله لرياضة الفروسية عمومًا وسباقات الخيل بوجه خاص.

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من جانبه، أوضح أمين عام هيئة الفروسية المهندس مروان العليان، أن كأس ولي العهد يُعد من أبرز البطولات التي ينظمها نادي سباقات الخيل الذي يندرج تحت هيئة الفروسية، وقال: "يشرفنا أن تكون هنالك بطولة تحمل هذا الاسم الغالي علينا لتضاف إلى خارطة البطولات الفئوية الكبرى لسباقات الخيل، وبالتالي تسهم في رفع مكانة الفروسية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودي (واس).

نجاح كبير

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل زياد المقرن، أن الدعم من القيادة الرشيدة أسهم بشكل أساسي في النجاح الكبير الذي تشهده الفروسية السعودية.

كما بين أن ولي العهد يعد داعما رئيسا في التحولات والخطوات التطويرية الكبيرة التي شهدتها سباقات الخيل في هذه المرحلة، بالإضافة إلى الاستراتيجية التي يسير عليها النادي في المرحلة المقبلة لإظهار الصورة الحقيقية لسباقات الخيل السعودية عالميًا.

النسخة الأولى

يشار إلى أن البطولة أقيمت بنسختها الأولى عام 1387هـ / 1969م برعاية الملك خالد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ حينما كان وليًّا للعهد.

كما تشهد في ظل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اهتمامًا بالغًا من قِبل ملاك ومدربي الخيل، مع استعدادات مبكرة ومكثّفة عبر المشاركة بما امتاز من الخيل المؤهلة لتصنيفِ البطولة ضمن الفئة الأولى قبل ثلاثة أعوام، بالإضافة لقيمة جائزتها البالغة مليوني ريال مناصفةً بين سباقيها، بزيادة ثلاثة أضعاف ونصفٍ عمّا كانت عليه قبل ذلك.