مشاهد مهيبة لدخول السيول "سد الجنابين" جنوب السعودية

وثق مقطع متداول لحظات مهيبة لدخول السيول إلى "سد الجنابين" الواقع شرق منطقة الباحة في محافظة بلجرشي جنوب السعودية، بعد موجات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وخلال زخات المطر لفت انتباه المصور السعودي سالم الغامدي، دخول 3 سيول بشكل مهيب وفي وقت واحد، ما جعله يرصد عددا من المشاهد للموقع بشكل غريب لم يشهده من قبل.

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ويقول الغامدي: "أنا عاشق لتتبع آثار الأمطار على الأرض وتأثيرها على الطبيعة، ولدي نتاج واسع من مواقع مختلفة في السعودية، وهي صور لاقت رواجا واسعا على منصات التواصل".

وذكر الغامدي أن متنزه سد الجنابين هو أحد أفضل المتنزهات في الباحة، ويقع في منطقة بلجرشي التابعة لمدينة الباحة بالقرب من السد، ويتكون من 3 أقسام: قسم للعائلات وقسم للشباب، وقسم للأطفال، ويحتوي المتنزه علي ممرات للمشاة، ومظلات للنزهات ومساحاتٍ شاسعة خضراء لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بالهواء النقي وممارسة الرياضة، فضلا عن العديد من ملاعب الأطفال، ويحيط بالمتنزه كورنيش يمتد على جانبيه.

يذكر أن سد الجنابين يعتبر أحد السدود الاستراتيجية التي تساهم في تغذية محافظة بلجرشي، وتبلغ السعة التخزينية للسد 17 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاع السد 28 مترا، وارتفاع المفيض 23 مترًا، وطول السد 180 مترًا.

إلى ذلك، ذكر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.