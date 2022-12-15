محمد هنيدي يستعد لتصوير فيلمه الجديد في السعودية
الفنان الكوميدي المحبوب: "الكوميديا لها شكل واحد لا يختلف بين المجتمعات، ولكن تختلف في اللهجة"
كشف الفنان المصري محمد هنيدي، عن تحضيره لفيلم جديد سيصور بالكامل في السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما أعلن هنيدي عن عودته للدراما بمسلسل مكون من 25 حلقة سيبدأ تصويره في يناير 2023. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "مراحل الكوميديا في العالم العربي" التي أقيمت بمعرض جدة للكتاب.
وأشاد هنيدي خلال اللقاء بالحراك الثقافي السعودي، مثمناً جهود وزارة الثقافة في النهوض بالسينما والإبداع من خلال إقامة مهرجانات الأفلام واستقطاب كبار الفنانين الأجانب والعرب، مما يسهم في صقل المواهب الحالية وإبراز مواهب جديدة سواءً في مجال الكوميديا أو في مجال الرعب، وغيرها من المجالات.
وبيّن هنيدي أنه استلهم الكوميديا الحقيقية من الفنان نجيب الريحاني، ومنها الكوميديا السوداء التي تقترب من هموم الناس، لافتاً إلى أن الممثل الكوميدي على منصات التواصل الاجتماعي يختلف كثيرًا في عمله عن الممثل في الأفلام والمسلسلات ذات الطابع الكوميدي، حيث إن ممثلي التواصل يعتمدون على المقاطع الصغيرة والسريعة.
وأضاف هنيدي أن "تاريخ الكوميديا قديم، ويعتمد على فكاهة الشعوب نفسها، وفي عصرنا هذا تعتبر مزدهرة جداً، لكثرة المواقف التي تُبنى من خلالها المشاهد الفكاهية، فالكوميديا لها شكل واحد لا يختلف بين المجتمعات، ولكن تختلف في اللهجة".
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