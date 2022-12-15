مقتنيات نادرة للملك عبد الله بن عبد العزيز في معرض جدة للكتاب

نوادر غير عادية، ومخطوطات، ونفائس باهظة بعتاقتها ومحتوياتها الثمينة، هي مقتنيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، التي أذهلت زوار معرض جدة للكتاب الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز سوبر دوم خلال الفترة 8-17 ديسمبر الجاري.

وتفرد "مركز توثيق سيرة الملك عبد الله" خلال مشاركته في جناح بالمعرض بتقديم هذه المعروضات الباذخة، وقد حوت على مصحف مكتوب بالخط المغربي دوّن قبل أربعة عقود و64 عاماً، ويتميز المصحف بتقادم عهده التليد المؤرخ عام 980 هـ، كما تزوّق بالخط المغربي المنبثق من الخط الكوفي وولج إلى البلاد بتأثير الفتوحات الإسلامية، وانتشر حتى وصل الأندلس.

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وشملت المنتجات المعروضة مخطوطا لكتاب العالِم والطبيب ابن سينا، وهو آخر ما كتب باللغة العربية "الإشارات والتنبيهات"، وتناول المنطق في فصله الأول، وأردفه بفصل ثان تحدث فيه عن الفلسفة، فيما يعود تاريخ المخطوط المنسوخ إلى القرن الحادي عشر الهجري.

كما تضمن الجناح قلما من ضمن ممتلكات الملك من ماركة "إس. تي. ديبون" كُتب عليه بالعربية "ع.ع" دلالة على اسمه، بجانب نظارة طبية من ماركة بروجكت ون وهي آخر ما استخدمها الملك.

يذكر أن "معرض جدة للكتاب "2022 يُقدم عبر برنامجه الثقافي أكثر من 100 فعالية، موزعةً ما بين الجلسات الحوارية والأمسيات الشعرية، وتشارك فيه أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية ودولية، و400 جناح معرفي.