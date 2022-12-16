أحدهما توفي.. انتشال شخصين محتجزين بسيل وادي جرية بالسعودية

باشرت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالمجاردة في منطقة عسير بلاغًا عن احتجاز شخصين في سيل وادي جرية. وقام رجال الدفاع المدني بانتشال المحتجزين، حيث تم نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وعثرت الفرق على الشخص الآخر متوفياً بعد أن جرفه السيل بوادي جرية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من أماكن جريان السيول والمخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالمستنقعات المائية وعدم التنزه حولها أو السباحة فيها، لما تشكله من خطورة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن المواقع الخطرة.

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وأكدت المديرية أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء الرحلات البرية بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والتهوية المناسبة في الأماكن المغلقة عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والحرص على إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، مع ضرورة إبلاغ الأقرباء أو الأصدقاء بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

من جهته أصدر المركز الوطني للأرصاد، عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة والشمالية والشرقية والجوف وحائل والباحة والقصيم.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد وسيول وتدنٍ في الرؤية، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، وتشهد البرك والقحمة أمطارًا غزيرة وسيولاً مع شبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا غزيرة مع تساقط البرد وسيول وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد الدرب وبيش وجازان وفرسان أمطارًا غزيرة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحال الشفا والطائف والهدا وأضم وبني يزيد وقيا وميسان والعرضيات والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وضرية وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة السليمي والشنان والغزالة والكهفة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وكذلك تشهد منطقة الجوف ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا وموقق، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الجبيل والخفجي والنعيرية وقرية العليا حتى الساعة السادسة صباحًا.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.