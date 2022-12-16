شاهد خالد الفيصل يتفاعل مع أغنية "لن أسلاكم"

تفاعل الأمير خالد الفيصل‬ مع أغنية "لن أسلاكم" أثناء قيام ولاء الجندي‬ بغنائها في حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل‬ للشعر العربي، وقد وثق فيديو متداول تفاعل الأمير أثناء سماع الأغنية، والذي صفق بهدوء، تعبيراً عن إعجابه بالأغنية.

وأبان الفيديو الفنانة ولاء الجندي وهي تغني: "عواذِل، عواذِل وحسّاد، وواله، وواله متيم، وخالي البالِ ومَن بالحُبّ باتَ يحلم، وخالي البالِ ومَن بالحُبّ باتَ يحلم، فإن عهدي لم يَزل على الوِدادِ قيّم فإن عهدي لم يَزل على الوِدادِ قيّم، وعلى السَّنين والمدى مُجدَد لا يَهرم".

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وكان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي قد كرم الفائزين بجائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع 2022، في قبة جدة "سوبردوم"، وتم خلال الحفل تكريم الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين الفائز بجائزة أفضل قصيدة مغناة عن قصيدته "لن أسلاكم" أداء الفنانة ولاء الجندي، والتي تغنت بها خلال حفل التتويج.

وحصدت القصيدة المغناة "لن أسلاكمُ" على منصة "يوتيوب" أكثر من 3 ملايين مشاهدة، كما نالت المركز الثالث عشر في المحتوى الرائج للموسيقى بالسعودية على ذات المنصة، كما حصلت القصيدة على جائزة تعد من أهم الجوائز الشعرية في الوطن العربي، وتحمل اسم شاعر مميز في الوطن العربي الشاعر الأديب عبدالله الفيصل، رحمه الله.

وبهذه المناسبة، قال الشاعر عبد العزيز البابطين الفائز بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي عن أفضل قصيدة مغناة، إن أهمية الجائزة تتمثل في أنها جائزة دولية تقيمها السعودية بما لها من ثقل ثقافي دولي، كذلك كون الجائزة برعاية الأمير الشاعر خالد الفيصل وتحمل اسم الأمير الأديب عبد الله الفيصل، رحمه الله، وهذا له ثقله الكبير محليًا ودوليًا، فضلا عما تعكسه الجائزة من أهداف ثقافية تنعكس آثارها في المشهد الأدبي والثقافي العربي والعالمي.

وأضاف البابطين أن فرع القصيدة المغناة يحفّز الشعراء لإبراز جماليات اللغة العربية الفصحى في الأغنية، ويعيد مكانتها الثقافية والطربية لمسامع الجميع، ويحقق الهدف الأسمى في تعزيز الهوية وأهمية اللغة العربية لدى الأجيال الحالية والقادمة.

يذكر أن جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي هي جائزة أدبية مَنشأها سعودي، ووجهتها عربية عالمية، تستهدف تقدير المبدعين والمبدعات العرب المتميزين في مجال الشعر العربي الفصيح، الأصيل بِنيةً، المتجدد فكراً ورؤية، أطلقها الأمير خالد الفيصل من خلال جامعة الطائف ممثلة في أكاديمية الشعر العربي، وحققت الجائزة نجاحاً منقطع النظير خلال السنوات الماضية، وبلغ عدد المشاركات في الموسم الأول 47 مشاركة، والموسم الثاني 90 مشاركة، والموسم الثالث 139 مشاركة، والموسم الرابع 323 مشاركة من 21 دولة.