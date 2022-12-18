بأرخص سعر وبإجراءات بسيطة.. السعودية تعلن عن طريقة جديدة للحصول على تأشيرة العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه يتاح لجميع المواطنين السعوديين، دعوة أصدقائهم إلى المملكة، لأداء العمرة، بهدف تقديم تسهيلات للمسلمين في مختلف دول العالم، لزيارة بيت الله الحرام.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، في السعودية، المميزات التي توفرها "التأشيرة الشخصية"، التي تُمكن المواطنين من دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة.

مادة اعلانية

وتكمن مزايا التأشيرة في إمكانية تقديم أكثر من طلب لعدة ضيوف في نفس الوقت، ودخول المملكة لعدة مرات أو لمرة واحدة، وإصدارها لسفرة واحدة أو متعددة، فضلًا عن أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والمواقع الدينية والمعالم التاريخية، والرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن المملكة.

كما تمتد صلاحية "التأشيرة الشخصية" المخصَّصة لسفرة واحدة حتى 90 يومًا، بمدة مماثلة للإقامة، فيما تكون صلاحية التأشيرة متعددة السفرات 365 يوماً، بمدة إقامة 90 يومًا.

آلية الحصول على "الزيارة الشخصية"

وكانت وزارة الخارجية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، عن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

وذكرت "الخارجية"، أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع منصة "التأشيرات".

وأوضحت أنه يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة السعودية وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب "الزيارة"، من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية"، الذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة".