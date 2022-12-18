مكث 4 ساعات.. تفاصيل إنقاذ طفل سعودي سقط في خزان مدرسته

عاشت أسرة الطفل السعودي عنبر الرويلي الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، لحظات عصيبة أثناء البحث عنه، حين لم يأت من المدرسة في الموعد المعتاد حتى تم العثور عليه من قبل رجال الأمن في خزان على سطح مدرسته.
وروى جد الطفل موقف رجل الأمن حمود الشمري بالبطولي، بعد أن تمكن من إنقاذ طفلهم بعد أن سقط في خزان ماء تابع لإحدى مدارس محافظة الخفجي شرق المملكة. وقال لـ"العربية.نت": "عندما ذهب حفيدي إلى المدرسة بشكل اعتيادي، فُوجئنا ببلاغ يفيد بأنه لم يأتِ إلى المدرسة، مما أثار مخاوفنا ودفعنا للذهاب برفقة والدته إلى المدرسة للوقوف على الأمر".
رحلة البحث
كما تابع سرد القصة: "تم سؤال حارس المدرسة الذي أكد بدوره عدم خروج أي طالب من المدرسة، لنتوجه إلى مديرة المدرسة وطالبناها بالبحث عن الطفل داخل المدرسة، إلا أنها أكدت عدم وجوده، حينها قررنا إبلاغ الجهات الأمنية، لنبدأ رحلة البحث عن "عنبر" في كل مكان حتى تم العثور عليه داخل الخزان بعد سقوطه في وقت مبكر.
وأضاف، حينها قرر الضابط حمود الشمري المغامرة بالقفز داخل الخزان، حيث لم يكن ممتلئاً بكامله، وأخرج الطفل بعد مكوثه أكثر من 4 ساعات في الخزان.
من جهته، طالب جد الطالب "عنبر" إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتحقيق في الواقعة، مقدما شكره وعرفانه لرجال الأمن على ما قدموه من جهود في البحث عن الطفل وإنقاذه.
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