"إثراء" يجمع أهم صناع المحتوى العربي في الرياض

يجمع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أهم صُناع المحتوى العربي في حفل إثراء المحتوى، الذي يقيمه إثراء في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، ويشهد الحفل إطلاق النسخة الثانية من مبادرة المحتوى العربي، وفتح باب التقديم على المبادرة ضمن سبعة مجالات، هي: الأفلام الوثائقية، الأدب، الترجمة، المنصات الإلكترونية، الموسيقى، التدوين الصوتي "البودكاست"، ألعاب الفيديو المتنقلة (ألعاب الجوال).

وأوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) عبدالله الراشد لـ"العربية.نت"، أن "مبادرة إثراء المحتوى العربي تنطلق من دور إثراء باعتباره أكبر مُنتِج للمحتوى في المملكة، حيث يوفر المركز الموارد والدعم للموهوبين والمحترفين، مما يجعل إثراء هو بيت المحتوى العربي". وأفاد أن المبادرة تهدف إلى تطوير المحتوى، وتوفير فرص متنوعة في القطاعات الثقافية والإبداعية بالمملكة، حيث يستهدف البرنامج المؤسسات الناشئة والمتوسطة التي ترغب بإنتاج محتوى عربي مقروء أو مسموع أو مرئي.

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ريادة السعودية في صناعة المحتوى

وأشاد الراشد بالجهود الحثيثة لصُناع المحتوى المحليين بما يعزز ريادة السعودية في صناعة المحتوى العربي، مبينًا أن هذه المبادرة تسعى إلى تنشيط قطاع صناعة المحتوى من خلال تطوير المشهد الثقافي بمفهومه الواسع، ودعم النمو المتنوع والديناميكي للقطاع، إلى جانب دعم المواهب الناشئة والمحترفة في مجال صناعة المحتوى بالمملكة، ورفع مستوى إنتاج المحتوى العربي.

ويتضمن الحفل معرضًا يظهر جهود إثراء في دعم وتنمية المحتوى العربي، إلى جانب عرض لثلاثة عشر مشروعًا تُشكل خلاصة النسخة الأولى من المبادرة، وهي: جينوم، جواب، ضد السينما، قلب على الرمل، انسياب، عمروها، الشجرة، موسيقى الأرض، السارد، طلا وجلا، جسور الشعر، لماذا تلاحظ أشياء أكثر من أشياء أخرى؟، مد. وكان إثراء قد قدم 15 مليون ريال لتمويل هذه المشاريع، كما تم توفير أكثر من 430 فرصة وظيفية، ضمن 13 مشروعًا، 6 منها مشاريع ناشئة، علاوة على 26 كتابا و20 فيلمًا وثائقيًا.

كما يتضمن الحفل عرض عملين فنيين من إنتاج إثراء، هما: "الكيان والوجود" للفنانة لولوة الحمود، و"فسيلة" الذي صُمم من قِبل: لجين العتيق، وليان أبو السعود، وسارة المداح، ولمى درداس، بدعم الدكتور كريستوف كرولا من جامعة هونغ كونغ، وأتقن دوت إت سنتر.

جدير بالذكر أن مبادرة إثراء المحتوى العربي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في عام 2020، ويُمكن لجميع المؤسسات الانضمام إلى البرنامج من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، علمًا أن آخر موعد للتقديم هو 31 مارس 2023، وستقوم لجنة التحكيم بالإشراف على الطلبات لاختيار الفائزين الذين سيحظون بفرصة الحصول على دعم مالي وتسويقي ولوجستي من مركز إثراء، ومن المنتظر الإعلان عن المشاريع المختارة يوم 31 يوليو 2023.