سعودي يرسم أكبر جدارية في المملكة للمؤسس الملك عبد العزيز

استطاع فنان سعودي رسم أكبر لوحة جدارية للمؤسس الملك عبد العزيز على برج هدب بطريق الملك فهد بمدينة الرياض، وظهرت اللوحة بتفاصيلها التي أسرت قلب كل من شاهدها للوهلة الأولى، ويصل ارتفاع الجدارية إلى 120 مترا مربعا، بينما تبلغ مساحتها الإجمالية 1220 مترا مربعا.

وعلق الفنان السعودي محمد العمار على الجدارية عبر حسابه في "تويتر": "جداريتي أكبر رسمة في العالم للقائد الخالد الملك عبد العزيز آل سعود".

مادة اعلانية

وفي الوقت ذاته، تفاعل الجمهور مع مشاهد الوهلة الأولى حين قام بالرسم، ومع ظهور ملامح الصور، وصف البعض الرسمة بأنها تبعث على الذهول لحجمها ودقتها الإبداعية.

رسم الجداريات

وخلال حديث "العربية.نت" مع الفنان العمار، قال: "الفن موهبة اكتسبتها منذ الصغر، ووجدتُ نفسي في هذا المجال الذي تميزتُ به، وحاولتُ مع مرور السنين تطوير موهبتي والعمل جاهداً على رسم اللوحات وأعمال النحت ورسم الشخصيات، ومن ثم انتقلت لرسم الجداريات".

وأضاف: "كنت أحلم بالرسم على جداريات كبيرة، وتحقق الحلم من خلال الرسم على البرج، واستطعتُ أن أخرج من خلاله بعمل إبداعي فني، بعد استعدادات وتخطيط امتد لشهور سابقة، لدراسة الأبعاد وتحديد حجم اللوحة، وطرق السيطرة على المعوقات مثل صعوبة الوقوف في الهواء على ارتفاع كبير، حتى سجلت اسمي بتميز تاريخي عبر هذه الرسمة".

وعن سر حبه لفن الجداريات، قال: "هذا الفن من أرقى أنواع الفنون التي تحظى بجماهيرية عالية، هو ممتع للنظر للصغير والكبير، ويبعث على الإبهار مقارنة بتأثير أقل للوحات الفنية".

وذكر أن اللوحة التي حملت صورة المؤسس تعبر عن قوة السعودية في قيادتها الحكيمة، وتعزز معنويات المواطنين وقدرتهم على صناعة المستحيل.