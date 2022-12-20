مانجا للإنتاج تطلق فيلم "الرحلة" باللغة الصينية في هونغ كونغ

أطلقت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" العرض الأول من فيلم "الرحلة" باللغة الصينية في مسرح "سايبر بورت"، والذي يعد من أكبر المسارح في مدينة هونغ كونغ، وتم تغطية الخبر في وسائل الإعلام الصينية ممثلة بوكالة الأنباء الرسمية تشاينا نيوز والعدد من محطات التلفاز في نشرة الأخبار الرئيسية.

وتزامن مع العرض الأول للفيلم، إقامة مؤتمر التعاون بين آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحضور كبير من الجهات الحكومية والقنصليات الدبلوماسية العربية وتواجد لافت من كبرى القنوات والمنصات الإخبارية ورواد صناعة المحتوى في المجالين الإبداعي والترفيهي ومجال التوزيع.

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يذكر أن المؤتمر شمل توقيع اتفاقية توزيع فيلم "الرحلة" بين مانجا للإنتاج ومنصة "ماي تي في سوبر" التي تعد أكبر منصات البث في هونغ كونغ، وسيعرض الفيلم بدءًا من 19 ديسمبر 2022 في هونغ كونغ، وأثناء العطلة الموسمية الشتوية في مدينة ماكاو.

وعلق د. عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج قائلاً: "نهدف إلى بناء صداقة فريدة مع شركائنا في الصين في مجالات صناعة وتوزيع المحتوى الإبداعي وتدريب المواهب. لقد استمتعت أجيال سعودية متعددة بالأفلام الصينية، وحان الوقت الذي نشارك فيه المحتوى السعودي الخاص بنا بدءًا من "الرحلة" الذي استطاع تسجيل نجاحات مميزة وكبصمة سعودية في عالم الفن والإبداع ومجال صناعة المحتوى في مختلف أسواق العالم. وما وجدناه من حفاوة واهتمام رسمي وشعبي وفي وسائل الإعلام الصينية بإطلاق فيلم "الرحلة" مؤشر قوي على الدور الحيوي الذي يلعبه المحتوى والإعلام في تعزيز علاقات الصداقة والتبادل الثقافي والتجاري بين المملكة العربية السعودية والصين".





واستوحيت قصة فيلم "الرحلة"، الذي أنتج بتعاون سعودي ياباني بين مانجا للإنتاج وتوي أنيميشن، من تاريخ شبه الجزيرة العربية، وتقص حياة أوس، الخزاف صاحب الماضي الغامض، الذي يخوض معركة طاحنة للدفاع عن مدينته بعزيمة وإصرار، وذلك لتكوين تصور خيالي تاريخي لإلهام الأجيال القادمة.

كما حظي الفيلم بأصداء إيجابية وردود فعل حماسية من الجمهور ووسائل الإعلام والنقاد. وأخرجت الفيلم باللغة الصينية وانغ جينغ بينغ، كما شارك في هذه النسخة الممثل جاكي تشان، أشهر ممثلي أفلام الحركة بشخصية عبد المطلب، وأدى شخصية زرارة الممثل شانغ تينغ الذي سبق له تجسيد شخصية باز من فيلم لايتيير. وقام بشخصية البطل أوس الممثل وانغ شين، الذي من أبزر أعماله شخصية الأمير هانز في فيلم فروزن.

ومن جهة أُخرى، علق فريد رئيس مجلس إدارة صالون فيلمز: "نسعد لأننا جزء من توزيع فيلم "الرحلة" في أنحاء آسيا، ونشارك محبي وعشاق الرسوم المتحركة فيلما ينقل إلى مشاهديه ثقافة عريقة ومحتوى يتميز بالتفرد والمتعة من تاريخ شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط، كما نطمح على الدوام لمزيد من التعاون الثري بين آسيا والشرق الأوسط".

جدير بالذكر أن مانجا للإنتاج عقدت اتفاقية حصرية مع صالون فيلمز وديجيتال ديلايتس لتوزيع فيلم "الرحلة" في 15 دولة آسيوية. كما يعرض في أكثر من 49 منصة حول العالم وبـ 5 لغات، ما يمنح للمشاهدين فرصة التعرف على ثقافة شبه الجزيرة العربية وتاريخها المليء بالقصص الملهمة.

وحصد "الرحلة" مؤخرًا جائزة "سيبتيميوس" في هولندا تحت تصنيف أفضل فيلم تجريبي، حيث يعد أول فيلم سينمائي سعودي وعربي يحصد جائزة أفضل فيلم تجريبي في المهرجانات الدولية.