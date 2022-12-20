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أمير قطر يوشح ميسي بالبشت
أمير قطر يوشح ميسي بالبشت
خاص

هذه تفاصيل بشت "ميسي" خلال تتويج منتخبه بكأس العالم

بشت "ميسي" من نوع النجفي الفاخر

العربية.نت - نادية الفواز وكوثر الرمضان
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أرجع بشت "ميسي" حين وشعه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ورئيس الفيفا، خلال تتويج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، الذاكرة لتاريخ صناعة المشالح في قطر والخليج العربي، والتي امتدت جذورها في دول الخليج العربي.

ورصدت الكاميرات العالمية "ميسي" وسط زملائه في المنتخب الأرجنتيني والعباءة على كتفيه، في الوقت الذي احتفى القطريون وكثير من المغردين والمتابعين في دول الخليج بهذه الصورة مع البشت، باعتبار ذلك رمزاً للثقافة القطرية والعربية، ما أحدث رواجاً واسعًا لمبيعات البشوت في قطر والخليج العربي.

وكشف مختصون في صناعة البشوت في قطر أن المهنة متأصلة منذ 1930 وجاءت من الأحساء شرق السعودية، عبر توافد الحرفيين والمهرة في حياكة المشالح وخياطتها، ليصل سعر البشت حالياً في قطر والمصنوع يدوياً إلى 9 آلاف ريال، بحسب الخامة ونوع الزري المستخدم، ويحتاج تصنيع البشت يدويًا إلى 10 أيام، ويمر بعدة مراحل الأولى منها الهيلة، تليها مرحلة الطوق ثم القروش، ثم المقصر ثم البردخ، وأخيرا تركيب خيط القيطان.

خياطة البشت
خياطة البشت

صانع البشوت في الأحساء -شرق السعودية- محمد القطان، قال لـ"العربية.نت": البشت الذي أهداه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للاعب "ميسي" من النوع الفاخر، لأن القماش الذي صنع منه هذا البشت هو من القماش النجفي المشغول يدوياً، ويمكن أن تبلغ تكلفته أكثر من 6 آلاف ريال سعودي، وهو بشت صيفي نجفي شفاف".

وحول تسمية البشت الذي تم إهداؤه لميسي بالعباية القطرية، شدد القطان على أن البشوت المصنوعة يدوياً منبعها وأصولها من الأحساء، فغالبية تجار البشوت في كافة دول الخليج من أصول حساوية، فالعباية سميت بالقطرية أو بشت قطري، ولكن البشت يرجع إلى الأحساء، كونها المصدر الأول، ولا تزال إلى الآن هي المصدر الأول للبشوت على مستوى الخليج العربي.

وفي التفاصيل التي سردها القطان عن سر البشوت الحساوية، ذكر أن اليدوي منها يصنع من أقمشة تصنع في الحسا ومنها النسيج الوبري، وهناك نقشات معروفة ومن ضمنها الملكي وهي معروفة في كل دول الخليج، وهناك أنواع منها المتوسع والطابوق والمخومس وهي أشهر النقشات، وأنواع متعددة من الزري "الخيوط اللماعة" ومن أشهرها الزري الألماني.

ميسي يرفع كأس العالم مرتديا البشت
ميسي يرفع كأس العالم مرتديا البشت

أصناف البشوت

تتنوع أقمشة البشوت وهي صيفية وشتوية وربيعية، ويستخدم القماش الشتوي الذي يصنع من الوبر والصوف في الأجواء الشتوية الباردة، وفي الصيف يستخدم القماش الخفيف في حفلات الزفاف أو المناسبات الرسمية، أما الربيعي فيستخدم في فصول ما بين الصيف والشتاء، وأيضا توجد أنواع مختلفة من البشوت، يأتي في الدرجة الأولى الألماني وهناك الساري الهندي ويتم استخدام الساري الألماني والفرنسي.

يُذكر أنه توجد أنواع كثيرة من البشت، وذلك حسب القماش، والقماش النجفي يعد الأعلى سعرًا والأجود، كما يوجد القماش الياباني وهو متداول بكثرة ويلبس في المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف والمؤتمرات، والأكثر تداولًا هو القماش النجفي الياباني وهو من نفس النوعية التي ارتادها ميسي أثناء تتويج كأس العالم 2022، ويعد من أفضل أنواع البشوت.

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الأحساء منبع البشوت الخليجية

تعتبر منطقة الأحساء المورد الرئيسي للمشالح لسوقي السعودية والخليج. وتعد من مراكز صناعة البشوت في شرق السعودية، ومنها انتقلت الصناعة عبر هجرات الأسر الحرفيين إلى الدول الخليجية والشام والعراق، وقد توارث أبناء تلك الأسر المهنة.

ويتميز بتطريز حواشي الفتحات بخيوط الزري، فهو لباس رسمي يرتديه رجال الدولة والأعيان وكبار شخصيات البلاد، كما يلبسه العرسان في حفل الزواج.

يتميز البشت الحساوي بجودة صناعته وحياكته يدوية والخيوط الزري، وهي خيوط حريرية تتخذ عادة اللونين الذهبي والفضي.

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