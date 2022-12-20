ولي العهد السعودي يبحث مع ملك الأردن العلاقات الثنائية

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبدالله الثاني، العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تناول الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.