عرض فيلم "رحلة العمر" في 144 طائرة سعودية بـ9 لغات

يحكي فيلم توعوي تفاصيل الحج والعمرة ويتم عرضه في 144 طائرة سعودية بـ9 لغات، والذي أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية تحت عنوان "رحلة العُمر"، حيث دشن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة الفيلم في مقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران بجدة.

ويأتي تدشين الفيلم في ظل إطار الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع الهيئة العامة للأوقاف، والخطوط السعودية، لتوعية ضيوف الرحمن القادمين من بلاد العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعرض الفيلم الذي تمت ترجمته لتسعة لغات، عددًا من القصص والمشاهد التوعوية التي تم تصويرها في أكثر من 14 موقع خلال 7 أسابيع.

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وشارك في العمل أكثر من 800 ممثل رئيسي وثانوي، ليتناول جميع الموضوعات التفصيلية التي تهم قاصدي بيت الله الحرام، بأسلوب مُبسط وشيق يغطي جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم لمناسكهم بيسر وطمأنينة كما سيتم تضمين الفيلم عبر باقة محتوى الترفيه الجوي على طائرات الخطوط السعودية، التي تبلغ حاليًا أكثر من (5) آلاف ساعة ترفيهية.

التوجيهات والإيضاحات

وأيان مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي، ومدير الإدارة العامة للتوعية بوزارة الحج والعمرة تركي الخلف، أن الفيلم الذي أنتجته الوزارة سيتم عرضه على متن طائرات الخطوط السعودية من خلال قناة الحج والعمرة، مشيرًا إلى أنه يقدم مجموعة من التوجيهات والإيضاحات التوعوية حول عدد من السلوكيات المستحبة أثناء تواجد الزوار من ضيوف الرحمن في عدد من الأماكن، كالمطارات، ومحطات قطار الحرمين السريع، والمشاعر المقدسة، وداخل الحرمين الشريفين وساحاته.

وشَمِلت إصدارات الوزارة 13 دليلًا توعويًا بـ 14 لغة حية، إضافة إلى الفيديوهات التوعوية التي يتجاوز عددها 30 مقطعًا مرئيًا، تُقدم جرعة تثقيفية لعدد من الإجراءات الشرعية والدينية والصحية ومواضيع أخرى تهم ضيف الرحمن أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية.