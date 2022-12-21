في كأس العالم 2022.. كيف سجل الفلكلور السعودي أهدافاً ملفتة؟

بعد انتهاء بطولة كأس العالم 2022، سجل الفلكلور السعودي خلال تلك الفترة أهدافاً مميزة على غرار أهداف لاعبين المونديال، حيث وثّقت ساحات العاصمة القطرية والبيت السعودي، إقامة هذه الفنون الشعبية التي تفاعل معها المشجعين من انحاء البسيطة.

واندهش مشجعو المنتخبات المشاركة خلال رؤيتهم للعرضة السعودية، وهي العرضة الرسمية للبلاد وأحد عناصرها التاريخية والتراثية، كما أنها سُجلت عام 2015م في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" ضمن لائحة التراث العالمي.

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وحضرت العرضة منذ تأسيس السعودية كرقصة حربية تهيئ الجيش، وتبث بداخلهم حرارة القوة، وتمارس وقت الحروب وبعد الانتصار، وتثير الحماس وتهيّج الشجاعة والشِدة، مجسدة بذلك القوة المعنوية، كما أنها تؤدى في مناسبات الفرح ومراسم الاستقبال، نظراً لتضمنها مدلولات فرائحيه وقيّمية، ويردد بها العارضون قصائد من أشهرها: "مني عليكم ياهل العوجا سلام"، للشاعر محمد العوني، بجانب قصيدة الشاعر فهد بن دحيم ذائعة الصيت: "نجد شامت لأبو تركي وأخذها شيخنا.. واخمرت عشاقها عقب لطم خشومها".

وشملت الفنون الشعبية التي اذهلت الحاضرين، على رقصة "السامري" الشائعة بمنطقة نجد، ويمارسه مجموعة من الناس إحياءً لليالي اؤنسهم، وتحريكاً لأفئدتهم واحاسيسهم في سمرتهم الأخوية، وتتناغم مكوناته واجزاءه. ويذكر أن ألحانه تصل إلى 30 لحن، مع مرافقة ايقاعات الدفوف والمرواس، وتختلف بعض تطبيقاته من منطقة لأخرى.

وأتى الفن الحركي والصوتي الباهر "الرفيحي" من شمال السعودية مشاركاً في العرس الكروي، ويترجم الممارسين بواسطته افراحهم متناسين أعباء الحياة، كما ينهض بتقابل صفين، وبصفق الكفوف وإنزال القامة ثم ثني الركبتين والارتفاع للأعلى بسرعة مع ضرب الأرجل بالأرض، ومع انتشاء الراقصين قد تشهد المساحة بين الصفين تجلّيات فردية من المؤدّين، ومن القصائد التي تردد به "يا حمام الورق في جناحك نقشتيني.. خف رجلك لا تثقلها على النفس الشقية".

وقد استطاعت الفنون الشعبية السعودية جذب الانتباه بجماليتها وعروضها وتمايلاتها المدهشة، المتشكلة في إطار لوحة فنية معبرة عن أصالة المجتمع السعودي وثقافته وفنونه المتعددة، ووثقت الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي مشاركة المشجعين من مختلف الثقافات، للسعوديين خلال تأديتهم هذه الفنون.