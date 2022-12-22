اعتداء مروع في القطيف.. دهسا شخصاً عمداً بهدف السرقة

أعلنت شرطة محافظة القطيف شرق السعودية، الخميس، القبض على شخصين بعد أن ظهرا في مقطع فيديو مروع اعتديا فيه على شخص عمداً وسرقا ما بحوزته.

شرطة محافظة القطيف تقبض على شخصين لاعتدائهما على آخر بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوزته. pic.twitter.com/W0GqBEoKm1 — الأمن العام (@security_gov) December 22, 2022

وقالت الشرطة في بيان نشره حساب الأمن العام السعودي على "تويتر"، إن المعتديين سعوديان والسلطات أوقفتهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحالتهما إلى النيابة العامة.

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كما أشار البيان إلى أن المعتدى عليه تلقى الرعاية الطبية وغادر المستشفى.

وكانت كاميرا مراقبة في أحد المنازل القريبة وثقت تفاصيل الحادثة، وتم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع سيارة تصدم شخصاً في الشارع وتسقطه أرضاً، ليترجل شخص من المركبة ويأخذ بعض الأغراض من المصاب، ثم يستقل السيارة مجدداً وغادر المكان، بحسب ما نشره "سناب الداخلية".

بدورها تحركت السلطات الأمنية بشكل فوري وتم القبض على الشخصين.