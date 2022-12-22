اعتداء مروع في القطيف.. دهسا شخصاً عمداً بهدف السرقة
المعتديان سعوديان والسلطات أوقفتهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحالتهما إلى النيابة العامة
أعلنت شرطة محافظة القطيف شرق السعودية، الخميس، القبض على شخصين بعد أن ظهرا في مقطع فيديو مروع اعتديا فيه على شخص عمداً وسرقا ما بحوزته.
شرطة محافظة القطيف تقبض على شخصين لاعتدائهما على آخر بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوزته. pic.twitter.com/W0GqBEoKm1— الأمن العام (@security_gov) December 22, 2022
وقالت الشرطة في بيان نشره حساب الأمن العام السعودي على "تويتر"، إن المعتديين سعوديان والسلطات أوقفتهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحالتهما إلى النيابة العامة.
كما أشار البيان إلى أن المعتدى عليه تلقى الرعاية الطبية وغادر المستشفى.
وكانت كاميرا مراقبة في أحد المنازل القريبة وثقت تفاصيل الحادثة، وتم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بارَكَ الله جُهودُكُمْ رِجال الأمن 🇸🇦#تم_القبض pic.twitter.com/nO9d4uI48U— Abdullah Alyami (@_Abdullah911) December 22, 2022
وأظهر المقطع سيارة تصدم شخصاً في الشارع وتسقطه أرضاً، ليترجل شخص من المركبة ويأخذ بعض الأغراض من المصاب، ثم يستقل السيارة مجدداً وغادر المكان، بحسب ما نشره "سناب الداخلية".
بدورها تحركت السلطات الأمنية بشكل فوري وتم القبض على الشخصين.
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