الدفاع الفرنسية: متمسكون بالشراكة التاريخية مع السعودية

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أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الخميس، التزام فرنسا بالشراكة التاريخية مع المملكة العربية السعودية.
تعزيز التعاون الدفاعي
وقالت الوزارة في بيان عقب اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن فرنسا ستعزز التعاون الدفاعي مع المملكة في مواجهة التهديدات.
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وأعرب الوزيران عن رغبة مشتركة في تعميق الشراكة التاريخية في المجال الدفاعي بين البلدين.
تعزيز الحوار في مواجهة التهديدات
كما ناقشا عدة ملفات إقليمية ودولية بينها الأوضاع في المنطقة خصوصاً في لبنان واليمن، واتفقا على تعزيز الحوار بينهما بشأن التهديدات التي تطال مصالح فرنسا والسعودية وأمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا.
وذكَّر الوزير لوكورنو خلال الاتصال بتمسك بلاده العميق بأمن واستقرار المملكة وأعلن نيته في زيارتها في فبراير المقبل.
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