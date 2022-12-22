النيابة السعودية: توجيه تهمة الشروع بالقتل لداهس مواطن بالقطيف

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن النيابة العامة بمحافظة القطيف باشرت إجراءات التحقيق مع شخصين ظهراً في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بدهس أحد الأشخاص بمركبتهما عمداً وسرقة أغراضه الشخصية.
وأوضح المصدر أن المتهمين أقرا بارتكابهما للجريمة بدافع الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه، وجرى تصديق إقرارهما من المحكمة المختصة.
وأضاف أن إجراءات التحقيق أسفرت عن قيامهما بالشروع في قتل شخص وسلبه وتم إيقافهما تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة بشكل عاجل للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وأكد أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
شرطة محافظة القطيف تقبض على شخصين لاعتدائهما على آخر بالدهس عمدًا وسرقة ما بحوزته. pic.twitter.com/W0GqBEoKm1— الأمن العام (@security_gov) December 22, 2022
كما شدد المصدر على الحماية العدلية للأنفس المعصومة وكفالة سكينة وطمأنينة أفراد المجتمع وأن المساس بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية المشددة.
-
وسط إجراءات مشددة.. كيف تمكّن زيلينسكي من الوصول لواشنطن؟الزيارة نوقشت لعدة أشهر ولكن تم إجراء الاستعدادات النهائية بسرعة العرب والعالم
-
ألمانيا: اعتقال موظف بالمخابرات يعمل جاسوسا لصالح روسياأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا، الخميس، أنه تم الأربعاء توقيف عنصر استخبارات ألماني يشتبه في نقله معلومات إلى روسيا.وقالت في بيان إن ... العرب والعالم
-
الموساد: إيران تعتزم مواصلة تزويد روسيا بأسلحة متطورةحذر رئيس الموساد ديفيد بارنيا، اليوم الخميس، من أن إيران تعمل على تعميق علاقتها الدفاعية مع روسيا ومواصلة تزويدها بأسلحة متطورة.وأضاف بارنيا أن وكالة ... إيران