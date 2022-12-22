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النيابة السعودية: توجيه تهمة الشروع بالقتل لداهس مواطن بالقطيف

العربية.نت - مريم الجابر 
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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن النيابة العامة بمحافظة القطيف باشرت إجراءات التحقيق مع شخصين ظهراً في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بدهس أحد الأشخاص بمركبتهما عمداً وسرقة أغراضه الشخصية.

اعتداء مروع في القطيف.. دهسا شخصاً عمداً بهدف السرقة السعودية اعتداء مروع في القطيف.. دهسا شخصاً عمداً بهدف السرقة

وأوضح المصدر أن المتهمين أقرا بارتكابهما للجريمة بدافع الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه، وجرى تصديق إقرارهما من المحكمة المختصة.

وأضاف أن إجراءات التحقيق أسفرت عن قيامهما بالشروع في قتل شخص وسلبه وتم إيقافهما تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة بشكل عاجل للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وأكد أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

كما شدد المصدر على الحماية العدلية للأنفس المعصومة وكفالة سكينة وطمأنينة أفراد المجتمع وأن المساس بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية المشددة.

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