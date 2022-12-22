من هي أضواء العريفي التي عُينت مساعداً لوزير الرياضة؟

أصدر وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الخميس، قراراً بتكليف أضواء بنت عبد الرحمن العريفي، مساعداً للوزير لشؤون الرياضة.

وقالت وزارة الرياضة، في بيان لها عبر "تويتر": "وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أصدر قراراً بتكليف أضواء بنت عبد الرحمن العريفي، مساعداً للوزير لشؤون الرياضة"، بحيث ترتبط بها وكالة شؤون الرياضة والشباب ووكالة المنشآت الرياضية والإدارة العامة للفعاليات والإدارة العامة للفروع، بالإضافة إلى مهامها الحالية وكيلاً للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار.

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من جهتها، نشرت أضواء العريفي على حسابها الرسمي في "تويتر" قائلة "أتقدم بالشكر والامتنان إلى وزير الرياضة على الثقة الغالية، وأسأل الله والسداد وأن يسخرنا جميعاً لخدمة وطننا الغالي".

إلى ذلك، أسهمت الإنجازات المتميزة التي قامت بها "أضواء العريفي" في إطار العمل على تطوير الرياضة النسائية بالمملكة، والتي أصبحت تنمو بخطوات ثابتة، حيث عُرفت "أضواء" عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتميز، حيث حصلت على جائزة المرأة في الرياضة لعام 2020م، نظير مساهمتها في نشر الرياضة النسائية بالمملكة.

كما وانهالت التعليقات على قرار وزير الرياضة حيث علق مغرد بقوله "ألف مبروك على هذه الثقة وأتمنى أن تلقى رياضة السيدات حظاً أوفر مثل إخوانهم من الرجال وفق الله الجميع إلى ما فيه الخير أمين وشكراً".