"مغدور جدة".. والد بندر القرهدي يروي للعربية.نت لحظاته الأخيرة

بعبارات محملة بالألم والحسرة والدموع، عبر والد بندر القرهدي المقتول غدرا على يد صديق طفولته في جدة، عن ألمه الشديد وحزنه لفقد ابنه الذي لم تمهله الدقائق لتناول طعامه الذي تركه عند باب حجرته، وخرج مسرعاً للقاء صديقه الذي غدر به وأحرقه داخل سيارته بدون ذنب.

وجبة همبرغر وشاورما

وفي التفاصيل التي سردها طه القرهدي لـ"العربية.نت" قال: "ابني بندر يسكن معي في نفس المنزل، وآخر مرة اجتمعت معه كانت قبل خروجه ووفاته، حيث أحضر معه وجبة مكونة من همبرغر وشاورما لتناولها، وتركها معلقة على باب حجرته، وللأسف لم يرجع ليتناولها بسبب وفاته غدراً على يد صديقه الذي حرمه الحياة".

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كما تابع: "ابني بندر عُرف عنه الطيبة والمعاملة الحسنة ورضى والديه، فهو يعمل في الخطوط السعودية منذ 20 سنة، ولم يُعرف عنه سوى الطيبة والخلق الطيب، فقد ربيته على حسن الأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين وعلى حب الخير".

بندر لديه 2 من الأبناء

وأضاف بكلمات كلها أسى وهو يقاوم البكاء: "زميله في العمل هو من غدر به، والحادثة التي وقعت هي دخيلة على مجتمعنا، وما سمعنا عنه من قبل، فنحن نعيش وسط تربية تعاليم الإسلام والعادات والتقاليد الأصيلة والرفيعة، وما سبق أن سمعنا عن حرق إنسان حي، ولا أتمنى لأي أب أو أم أن يعيشا الحسرة التي أعيشها وتعيشها أسرتي، وأدعو الله أن يكتب بندر مع الشهداء، وأناشد وسائل التواصل الاجتماعي بالتوقف عن بث المقاطع المؤلمة عن ابني بندر، حرصاً على أسرتي لأن لديه اثنين من الأبناء".

إلى ذلك، تداول نشطاء التواصل فيديو طه محمد القرهدي لوالد المغدور بندر، الذي عبر عن تأثره وحزنه بعد وفاة ابنه الذي لقي مصرعه إثر إصابته بحروق خطيرة، بعدما استدرجه أصدقاؤه وأشعلوا النيران فيه داخل سيارته بجدة.

فيما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعاطفهم مع قضية بندر القرهدي التي هزت الشارع السعودي، وعبر السعوديون عن غضبهم حول هذه الحادثة الغريبة على المجتمع السعودي، مستنكرين مثل هذه التصرفات التي لا تمت للإنسانية بصلة، حيث أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة مؤثرة للمغدور بندر القرهدي على حسابه في تويتر، والتي كتبها قبل سنوات، وبحسب ما تضمنته التدوينة التي كتبها القرهدي في 11 من نوفمبر 2013: "اقترب وقت الغروب.. اذكروني بدعوة".

ووثق مقطع فيديو متداول السيارة التي احترق داخلها بندر القرهدي ضحية غدر أصدقائه الذين قاموا بإشعال النيران في المركبة بعدما وثقوه داخلها ولاذوا بالفرار في جدة، وأظهر الفيديو السيارة المحترقة داخل "بدروم"، إحدى البنايات السكنية، وقد تعرضت لتلفيات جسيمة، واحترقت بالكامل، وأبان الفيديو حدوث تلفيات في سيارة أخرى مجاورة بعدما امتدت لها النيران.

يذكر أن شرطة محافظة جدة أعلنت القبض على الجاني، وأن إجراءات الاستدلال بينت وجود خلاف سابق بين الطرفين، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة.