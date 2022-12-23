تحت زخات المطر.. المعتمرون يطوفون حول الكعبة

شهد الحرم المكي في مكة المكرمة منذ ساعات الفجر الأولى سقوط أمطار غزيرة، وسط أداء المعتمرين لمناسكهم والطواف حول الكعبة وهم يتوجهون بالدعاء رافعين أكف الضراعة إلى الله مبتهجين بأمطار الخير والبركة التي شهدها الحرم المكي الشريف، اليوم الجمعة.

فيما قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام برفع جاهزيتها للأمطار، حيث جندت الرئاسة أكثر من 200 مشرف ومراقب، و4000 عامل وعاملة، وأكثر من 500 معدة للتعامل مع الحالة المطرية ونزح المياه.

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كما يتم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفاعل في عملية التجفيف، وتكثيف استعداداتها بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار.

إغلاق طريق مكة - جدة السريع

كما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، إغلاق طريق مكة - جدة السريع بشكل احترازي، نظراً لهطول أمطار غزيرة تسببت بإغلاق عدة طرق بمدينة جدة، منها طريق الحرمين، وكذلك بعض الأنفاق بالمحافظة.

بدوره، أعلن مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة عن تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية، ونظراً لظروف الأحوال الجوية، فقد تم تأخير إقلاع بعض الرحلات، وإعلان أن يكون التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد رحلاتها الجديدة.

رفع الجهازية

وعلى صعيد متصل، رفعت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالأمطار، حيث شكلت الأمانة عددا من الفرق الميدانية المكونة من العمالة والمعدات ووضعتها في جاهزية تامة لمباشرة أعمالها في كافة الأحياء والمخططات السكنية، وذلك حرصاً على إبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين وتهيئة الأجواء الآمنة لهم، وتفادي أي مخلفات أو تجمعات للمياه قد تنتج عن الأمطار، وتسخير إمكانياتها الآلية والبشرية من خلال متابعة التحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد وكافة الجهات الرسمية المعنية.

وسخرت جميع الإمكانيات المتاحة لتقديم أفضل الخدمات البلدية من خلال تأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ورفع كفاءتها.

وقد خصصت الأمانة 10552 كادرا بشريا بين موظف ومشرف ومراقب ومهندس وعامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع الأمطار، مدعومين بـ2556 من الآليات والمعدات والشيولات لاحتواء الحالات المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، وتوجيه الفرق حسب تلقي البلاغات، ويواصل مركز الاتصال الموحد بالأمانة تلقي البلاغات على مدار الساعة من خلال الرقم (940) تحسبا لأي طارئ.

أمطار رعدية

في حين توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من عدة مناطق.

وأوضح مركز الأرصاد في بيان، أن الحالة الجوية تتضمن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك الباحة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية.