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أعضاء مجلس العلماء في إندونيسيا يمنحون آل الشيخ وسام الاستحقاق

مجلس علماء إندونيسيا يمنح عبداللطيف آل الشيخ وسام الاستحقاق

هذا الوسام يمنحه المجلس لأول مرة في تاريخه

العربية.نت - الرياض
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منح مجلس العلماء بجمهورية إندونيسيا، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى للشخصية الأقوى تأثيراً في خدمة الإسلام ونشر منهج الوسطية والاعتدال، الذي يمنحه المجلس لأول مرة في تاريخه، نظير إسهاماته وخدماته العلمية والدعوية.

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جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس العلماء في محافظة بالي الشيخ محروسون بالوزير الدكتور آل الشيخ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي آسيان الثاني لدول آسيان "خير أمة"، الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية بمدينة بالي الإندونيسية.

وثمن رئيس مجلس العلماء في مدينة بالي الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وخدمة ضيوف الرحمن وتقديم التسهيلات لهم، مشيداً بنجاح وتميز أعمال المؤتمر الدولي آسيان الثاني "خير أمة " الذي تنظمه المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية ويناقش محاور مهمة في تعزيز مفاهيم الخيرية في الأمة الإسلامية بمشاركة واسعة من العلماء بدول آسيان.

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