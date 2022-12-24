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مشهد مروع.. سيارة تقتحم "كشك" قهوة في جازان

العربية.نت - نادية الفواز
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وثق فيديو متداول اقتحام سيارة واشتعال النيران بداخلها، لـ"كشك" متخصص في الأطعمة والقهوة في إحدى الطرق العامة من أمام محطة وقود بالدغارير بمنطقة جازان.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السيارة تنحرف عن مسارها وتقتحم "كشك" المشروبات بسرعة هائلة، وسط تساؤلات عن الأسباب ومصير قائدها والعاملين داخل الكشك.

في حين لم تصدر الجهات المعنية أي معلومات لكشف التفاصيل وملابسات الحادث، والأضرار الناتجة عنه حتى الآن.

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