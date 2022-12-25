الداخلية السعودية تكشف حقيقة فيديو حادث الجوف الملفق
أوقفت شرطة منطقة الجوف شمال السعودية المواطنين لنشرهما محتوى مرئيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أعلنت السلطات الأمنية السعودية، السبت، توقيف مواطنين لنشرهما مقطع فيديو ملفقا يخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة.
شرطة منطقة الجوف تقبض على شخصين لتوثيقهما ونشرهما محتوى مرئيًا مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/Y3vOw1DOX1— الأمن العام (@security_gov) December 24, 2022
وأوقفت شرطة منطقة الجوف شمال السعودية المواطنين لنشرهما محتوى مرئيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه أحدهما تعرضه لـ"اعتداء" على أحد الطرق، وفقا لبيان "الأمن العام".
وتبين من إجراء الاستدلال "عدم صحة" المحتوى وتضمينه معلومات و"ادعاءات" كاذبة مخالفة بذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
December 24, 2022
ونشر المتهمان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تحدثا خلاله عن "تعرضهما للاعتداء" على الطريق ما تسبب في "أضرار بمركبتهما".
لكن تبين أن ما تعرضت له المركبة من ضرر نتيجة وجود "جسم حديدي" سقط عرضيا على الطريق، وباشرت القوة الخاصة لأمن الطرق الحادث في وقته وقدمت "المساعدات اللازمة"، حسب البيان.
وجري إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة، وفقا لـ"الأمن العام".
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