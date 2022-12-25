السعودية: فتح ملف التحقيق في مزارع تُسقى بمياه صرف صحي

فتحت الجهات الأمنية والصحية في مكة المكرمة ملفات التحقيق، بشأن ضبط عدد من المزارع تقوم بسقابة مزروعات عبر مياه الصرف الصحي، في الوقت الذي قامت به أمانة العاصمة المقدسة بإزالة 8 مسطحات زراعية في عدد من المزارع جنوب مكة المكرمة

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة في بيان صادر لها الأحد، أن وكالة البلديات بالأمانة وبالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، أزالت عدداً من المزارع المخالفة التي تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات جنوب مكة المكرمة.

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وأضافت قامت اللجنة بإزالة 8 مسطحات مقامة على مساحات شاسعة في عدد من المزارع جنوب مكة المكرمة، تستخدم مياه الصرف الصحي في سقيا مزروعات الورقيات التي تم إتلافها على الفور، كونها تشكّل خطراً على الصحة العامة، وتبين بعد أخذ العينات من منتجاتها وفحصها في مختبرات أمانة العاصمة المقدسة عدم صلاحيتها للاستخدام.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ولن تتوانى الأمانة في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.