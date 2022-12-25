معرض "المارية" التشكيلي يختتم فعالياته في الرياض

اختتمت فعاليات معرض المارية للفن التشكيلي بنسخته الثانية في الرياض بالتزامن مع أسبوع مسك الخيري، والذي ضم تجارب جديدة قدمها كل من الفنانة فاطمة النمر والفنان زمان جاسم والفنانة نجلاء السليم، وضيف الشرف لهذا العام من سلطنة عمان الفنان حسن مير.

وخلال حديثها عن تفاصيل المعرض قالت الفنانة السعودية فاطمة النمر: إن المعرض ركز في نسخته لهذا العام على تكامل العناصر الأربعة التي ارتكزت عليها حياة سكّان الجزيرة، فما بين "الهواء" و"الماء" و"النار" و"التراب" حيث ولدت حكايا ودفنت أسرار وعاش بشر، بأسلوب جديد يحاكي حواس المشاهد بالصورة المتحركة والثابتة والصوت، والضوء وغيرها.

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وأضافت أن كل فنان بحث بأسلوبه من خلال تأمل تكامل العناصر الأربعة في حياة سكّان الجزيرة قديماً والقصص المنسية في طياتها.

وذكرت النمر أن أعمالها تجسد النار عبر مشروع عمل تركيبي من الدفوف وسمّته "الجميلة و النار" تمثل تخطيطات وكلمات لأغاني فنانات شعبيات من منطقة القطيف، وجسدت حالة من الصراع الداخلي رغم إسعادهم لنا خلال الأعراس، موضحة أنها ستقوم بجوله محطات حول العالم خلال العام في كل من مسقط والبحرين ولندن وفرنسا لعرض لوحاتها.

كما وصور الفنان زمان الجاسم تجربة الملاذ والسعي اللانهائي في الوصول للطمأنينة في 3 قطع فنية، في حين قدمت الفنانة التشكيلية نجلاء السليم مجموعة فنية تتأمل رحلة حياة الطين وتحولاتها متعاملة معه كعنصر حي، أما ضیف هذه النسخة من المعرض الفنان العماني حسن میر، فیترك المشاھد عالقاً ما بین السماء والأرض، متأملاً في معجزة تكامل العناصر الأربعة في الصحراء.