ندف الثلوج تبدأ بالتساقط على قمم جبال اللوز

بدأ صباح اليوم الأحد، تساقط "ندف" الثلوج على قمم جبال اللوز بمنطقة تبوك، لتعلن بذلك عن موسم شتاء ثلجي بارد يجتاح شمال غربي السعودية، وربما تجتاح منطقتَيْ علقان والزيتة، وذلك بسبب المنخفضات القطبية شديدة البرودة.

في حين حذر مختصون أن قمم جبال اللوز هي ليست مؤهلة لاستقبال الزوار وطرقها لا تتناسب مع المرور الكثيف للسيارات مع موسم الثلوج، كما أن الضباب والأجواء الشديدة البرد والرياح ومحدودية الرؤية تسبب في التعرض للكثير من الأخطار.

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يذكر أن أهالي منطقة تبوك ينتظرون لقاء ضيفهم السنوي ذي الثوب الأبيض الذي يحل محملاً بأجمل الحكايات على قمم "جبل اللوز" ومنطقتي علقان والزيتة، بوصفهما أحد أهم المواقع التي تشهد في كل عام تساقطًا للثلوج.

ويترقب أهالي تبوك نشرات الطقس ليتمكنوا من معايشة هذه الظاهرة المناخية التي تمتاز بها المناطق الشمالية والشمالية الغربية من السعودية دون غيرها، لأسباب تعود لقربها من المنخفضات القطبية شديدة البرودة.

إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.