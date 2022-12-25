31 فنانا خليجيا وعربيا يشاركون في ليلة "طلال مداح"

أعلن فنان العرب محمد عبده عزمه المشاركة في ليلة تكريم الفنان الراحل طلال مداح، التي أعلن عنها رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

وقال محمد عبده في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": الحبيب أبو ناصر دعوتك لتكريم أستاذنا طلال مدّاح تشريف وتكليف، عند تحديد تاريخ المناسبة ستجدني مع مقدمة المشاركين بعد الانتهاء من التزامي يوم 30 و31 ديسمبر 2022 دُمتَ للترفيه ذخرًا.

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يذكر أن تركي آل الشيخ أكد أن أكثر من 31 فنانًا وفنانة أعلنوا استعدادهم للمشاركة في الحفل، من بينهم ماجد المهندس وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وأحلام وأصالة ولطيفة وبلقيس.

وقال في تغريدة: أي فنان بيشارك في ليلة طلال مداح رحمه الله بيكون له تقدير خاص مني، وأزيد على ذلك من سيشارك بعتبره كرمني أنا شخصياً بعد ما يكون كرم طلال الله يرحمه، الدعوة مفتوحة لكل نجوم المملكة والخليج والعالم العربي".