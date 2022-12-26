اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العمرة
أرشيفية
الحج والعمرة

السعودية.. إنقاذ معتمر آسيوي توقّف قلبه بساحات المسجد

عدة مراكز صحية تم تجهيزها ودعمها بأحدث الأجهزة والكوادر المؤهلة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تمكّنت الفرق الطبية في "مركز صحي باب جبريل" بجوار المسجد النبوي من إنقاذ حياة معتمر "آسيوي" توقّف قلبه في ساحات المسجد، بحسب ما ذكرت وكالة "واس" السعودية.

وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحّي أن قسم الطوارئ بمركز صحي باب جبريل أحد مراكز التجمّع الصحي المحيطة بالمسجد النبوي استقبل الحالة، التي نقلت بواسطة الهلال الأحمر وتبيّن فقدانه الوعي.

وعند إجراء الكشف المبدئي تبين توقّف القلب والتنفس لدى المصاب.

شاهد صورة من الفضاء تُظهر سماء السعودية مغطاة بالغيوم السعودية التغير المناخي شاهد صورة من الفضاء تُظهر سماء السعودية مغطاة بالغيوم

وباشر الفريق الطبي بالمركز إجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي CPR التي استمرت لأكثر من 20 دقيقة حتى استعاد المصاب النبض والتنفّس.

وتم نقله إلى مستشفى المدينة المنورة العام، لإكمال الفحوصات والخطة العلاجية بعد استقرار حالته الصحية.

يذكر أن عدة مراكز صحية بالقرب من المسجد النبوي تم تجهيزها ودعمها بأحدث الأجهزة والكوادر المؤهلة تعمل على مدار الساعة على تقديم الخدمات العلاجية والطبية، ومباشرة الحالات الطارئة ضمن منظومة الخدمات الصحية المقدّمة لقاصدي المسجد النبوي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة تضرب شركات تصنيع السيارات.. هذا حجم خسائر تسلا أزمة تضرب شركات تصنيع السيارات.. هذا حجم خسائر تسلا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط