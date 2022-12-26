السعودية: بدء إصدار تصاريح التخييم في المتنزهات الوطنية

قرر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر فتح باب التخييم للراغبين عبر إصدار تصاريح المخيمات للأفراد في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية التي يشرف عليها المركز، عن طريق إدارات تنمية الغطاء النباتي في المناطق، وإدارات المتنزهات الوطنية.

وأوضح المركز أن التصاريح تشمل متنزهات، حريملاء الوطني، وثادق الوطني، وثادق رغبة، وروضة أم الشقوق، وجبلة، وروضة القاع بثرمداء بمحافظة مرات، وشقراء (النفود الشرقي)، بمنطقة الرياض.

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وأشار إلى أن المناطق المسموح بالتخييم فيها بمنطقة القصيم، تشمل متنزهات، والقصيم الوطني، والقشيع، والأسياف، وعنيزة (متنزهات الغضا)، وفي منطقة المدينة المنورة، ومتنزه البيضاء الوطني.

واشترط أن يكون تحديد موقع التخييم تحت إشرافه، وكذلك توفير أدوات الأمن والسلامة بحسب متطلبات الدفاع المدني مع مراعاة اشتراطات الجهات ذات العلاقة، فضلًا عن توفر هوية وطنية أو إقامة نظامية للأفراد، كما أقر المركز ضوابط عامة واجبة الالتزام، تضمنت ألا تزيد مدة التخييم على ثلاثة أشهر، وأن يُحدَّد مخيم واحد فقط لكل مستفيد.

وشدد على ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي في مواقع التخييم، والابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل، (الرعي والصيد والاحتطاب ورمي النفايات)، وعدم استخدام المخيمات لأي أغراض غير التخييم، والالتزام بعدم إقامة المباني بمواد البناء الإنشائية أو ألواح الصاج المعدنية، ومنع إقامة عقوم أو سواتر ترابية حول المخيم، مع اتباع النظام الخاص بالمتنزه أو الموقع (مكان التخييم).