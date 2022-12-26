سفارة السعودية تدعو مواطنيها لتوخي الحذر بعد رفع حالة التأهب في إسلام آباد
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نبّهت السفارة السعودية لدى باكستان، جميع المواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية باكستان الإسلامية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة.
وعللت السفارة ذلك نظرا لقيام السلطات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد برفع حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى، داعية إلى التواصل في حال الضرورة على هاتف السفارة 0092512600900، أو هاتف شؤون السعوديين 0033156794001، أو هاتف القنصلية العامة في كراتشي 00923018555284.
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