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صورة للكرة الأرضية من الفضاء
التغير المناخي

شاهد صورة من الفضاء تُظهر سماء السعودية مغطاة بالغيوم

تقرير الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال فصل الشتاء، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، توقع هطول أمطار أعلى من المعدل على عدة مناطق

العربية.نت
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نشرت الجمعية الفلكية بجدة صورة لكوكب الأرض، التقطت بتاريخ 23 ديسمبر 2022، بواسطة القمر الصناعي "ديسكفر" نقلتها عن وكالة "ناسا". وبحسب تعليق الجمعية، تبين الصورة نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم.

وكان تقرير الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال فصل الشتاء، الصادر عن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، قد توقع هطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق "الرياض، والجوف، وأجزاء من منطقة مكة المكرّمة"، وتزداد النسبة المئوية لاحتمالية الهطول على مناطق "المدينة المنوّرة، وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية".

يذكر أن تقرير الحالة المناخية الفصلي يتناول الحالة المناخية السائدة والمتوقعة خلال فصول السنة على السعودية، وذلك من خلال تحليل البيانات المناخية كالضغط الجوي، ومعدلات الرياح، ومعدلات درجات الحرارة ومعدلات هطول الأمطار خلال فترة زمنية طويلة ماضية قد تزيد على 30 عاما.

وكتبت الجمعية على "تويتر" أن القمر الصناعي "ديسكفر" يواجه الأرض وهو في نقطة "لاغرانغ 1" مباشرة بين الأرض والشمس، وهذا المدار يحافظ على القمر الصناعي بحيث لا يحتاج لعملية مناورة مدارية لتصحيح موقعه سوى مرات قليلة خلال سنوات عدة.

وشرحت أن نقطة "لاغرانغ 1" تبعد عن الأرض مسافة 1.5 مليون كيلومتر من الأرض حيث قوى الجاذبية بين الشمس والأرض تنتج مكانا مستقرا نسبيا للمركبات الفضائية. وهذا الموقع يقع بعيدا خلف البيئة المغناطيسية للكرة الأرضية ما يجعله مكانا مناسبا لقياس سيل الجزيئات القادمة من الشمس.

ندف الثلوج تبدأ بالتساقط على قمم جبال اللوز السعودية ندف الثلوج تبدأ بالتساقط على قمم جبال اللوز

هذا وبدأ صباح أمس الأحد تساقط "ندف" الثلوج على قمم جبال اللوز بمنطقة تبوك، لتعلن بذلك عن موسم شتاء ثلجي بارد يجتاح شمال غربي السعودية، وربما تجتاح منطقتَيْ علقان والزيتة، وذلك بسبب المنخفضات القطبية شديدة البرودة.

ويترقب أهالي تبوك نشرات الطقس ليتمكنوا من معايشة هذه الظاهرة المناخية التي تمتاز بها المناطق الشمالية والشمالية الغربية من السعودية دون غيرها، لأسباب تعود لقربها من المنخفضات القطبية شديدة البرودة.

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