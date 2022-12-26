هذا ما قاله ابن طلال مداح حول ليلة تكريم والده

تصدر اسم الفنان السعودي الراحل طلال مداح المشهد الفني والثقافي على مواقع التواصل الاجتماعي، فور إعلان تركي آل الشيخ عن مبادرة إحياء ليلة تكريم خاصة بالفنان الراحل.

وتسابق على المشاركة أكثر من 30 فنان وفنانة من الوطن العربي، مؤكدين فرحتهم ورغبتهم في المشاركة بهذه الليلة. وعلى الرغم من مرور أكثر من 20 عاما على رحيل صوت الأرض، إلا أنه لا يزال ساكنا في الوجدان والمشاعر ، بالإحساس المرهف الذي سافر بنا عبر صوته منذ سنين.

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ليلة طلال مداح ستخلد في التاريخ

وفي حديث "العربية.نت" مع عبدالله ابن طلال مداح، أعرب الابن عن سعادته الكبيرة وفخره واعتزازه بإقامة ليلة تكريمية باسم والده، مؤكداً أنها ستكون ليله للتاريخ بالجهود الكبيرة التي يقف خلفها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ.

وأكد في حديثة محبته الغامرة لهذه الحفاوة التي شاهدها بعد إعلان المبادرة. وقال إن الكل تغمره السعادة بليلة تكريم طلال مداح، الذي لا يزال يسكن قلوب محبيه وجمهوره.

وعن النجوم الذين سيشاركون في هذه الليلة، قال عبدالله إنهم سيقدمون جل ما لديهم من العطاء الفني والموسيقي، وعددهم تجاوز 30 نجما ونجمة بالوطن العربي، مشيراً إلى أن الفنانين الصاعدين والموهوبين عندما يشاهدون مثل هذه الليالي التكريمية، سيكون لديهم الدافع لتقديم الذوق الرفيع في الأغنية.

وذكر أن فكرة حفل تكريم والده واتته قبل عامين، إنما توقيت طرحها الان جاء مميزا، منوهاً بأن مشاركة هؤلاء النجوم بما يملكون من قيمه فنيه عالية وتاريخ عريق سيكون إضافة توهج لليلة الكبيرة المنتظرة، التي ستؤرخ للتاريخ الفني في الوطن العربي.



وأضاف عبد الله أن المستشار تركي آل الشيخ يخطط ويعمل ليل نهار لنجاح الليلة المنتظرة، والأهم هو إرضاء الجمهور الفني والذائقة الموسيقية الراقية.

وكشف عبد الله أن الراحل طلال مداح يملك في أرشيفه حوالي 50 أغنية حبيسة الأدراج لم تر النور، متمينا في نهاية حديثه أن تكون ليلة طلال مداح شاهدة على جماليات التاريخ الفني، مشددا على انها كانت حلم من الأحلام وستتحقق.