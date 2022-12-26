هكذا ارتدت أكبر صحراء في العالم حلة الشتاء

بأجواء ساحرة، ومشاهد مبهرة ارتدت "صحراء الربع الخالي" جنوب شرقي السعودية ثوب الجمال وحلة الشتاء، وسط تضاريس الربع الخالي الجغرافية التي تشكلت في لوحات جمالية جسدها جمال الصحراء وسط الكثبان الرملية والصخور، أجبرت الكثير على التنزه والاستمتاع بالرحلات البرية ومشاهدة جماليات الصحراء في فصل الشتاء.

المحلل والباحث في الطقس، معاذ الأحمدي، تحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: "أجواء الربع الخالي خلال فصل الشتاء تتميز بالأجواء المعتدلة من حيث درجات الحرارة، فهي تترواح ما بين 14 إلى 18 درجة مئوية، وتصل إلى 10 درجات أثناء تعمق المنخفضات القطبية شتاء".

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و أضاف تتميز صحراء الربع الخالي بتساقط الأمطار الديمية غالباً، خاصة عند تعمق المنخفضات الجوية والأخاديد العلوية لافتاً إلى أن أجواءها الشتوية الجميلة تدفع الكثير للتنزه بها والاستمتاع بالمكاشيت والرحلات البرية فيها.























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أكبر الصحاري في العالم

يُشار إلى أن صحراء الربع الخالي تعتبر واحدة من أكبر الصحاري في العالم، وتقع الصحراء على مساحة نحو 600 ألف كيلومتر مربع تقريبًا، وتمتد على حوالي 1000 كيلومتر تقريبًا طوليًّا، أما عرضيا فتمتد إلى ما يقارب الـ 500 كيلومتر.

ويقع الربع الخالي ضمن الصحراء العربية والصحراوية العربية القاحلة ومناطق الشجيرات، كما تنمو في الربع الخالي بعض من الشجيرات والأعشاب خصوصاً في وقت الربيع، وبسبب كون الربع الخالي مصب أودية نجد وبعض أودية عسير واليمن وعمان، فإن هناك اعتقادا واسعا بوجود مخزون كبير من المياه تحت رماله الجميلة.