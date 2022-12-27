تفاصيل ميل مبنى فندقي في مكة.. وإخلاء ساكنيه

أثار مقطع فيديو لميل عمارة فندقية تتكون من عدة طوابق، على عمارة أخرى مجاورة لها في الحفائر بمكة المكرمة، مخاوف الكثير الذين تابعوا بقلق مصير المواقع المجاورة، بعد أن أظهر الفيديو العمارة المائلة والواقعة على شارع عام، والذي تم تخصيصه لعبور السيارات والمارة، كما يوجد محلات تجارية مجاورة.

وأظهر الفيديو العمارة بها ميل واضح وهبوط في الجهة اليسرى، في الوقت الذي ذكرت مصادر أن الدفاع المدني باشر الموقع وتم إخلاء السكان وإغلاق الشارع.

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وفي حديث إلى "العربية.نت"، أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتون، أن الأمانة قامت بالوقوف على المبنى بالتعاون مع لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية ذات الاختصاص، من الدفاع المدني ووزارة الحج والعمرة ووزارة السياحة، والجهات الأمنية، وتم الاطلاع على المبنى والكشف عليه.

وتم إخلاء المبنى بالكامل من السكان احترازياً، إضافة إلى أعمال حماية الموقع من المارة لحين الانتهاء من دراسة وضع المبنى والاطلاع على التصاريح والتأكد من سلامته للسكن.