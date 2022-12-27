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صورة تعبيرية عن غرفة العمليات - آيستوك

من متوفى دماغياً.. إنقاذ حياة مريضة من فشل كبدي حاد في عسير

استغرقت عملية نقل الكبد قرابة 14 ساعة

العربية.نت - مريم الجابر
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تمكّن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام بصحة عسير من الإسهام في إنقاذ حياة مريضة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

جاء ذلك، من خلال قيام المستشفى بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية، بعد تشخيصها حسب القرائن الدماغية، وتوثيقها وفق الإجراء الوطني المعمول به في السعودية، والحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً.

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حيث تم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، ليصل بعد ذلك فريق طبي مختص إلى منطقة عسير، بعد أن جرى تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم.

واستغرقت عملية نقل الكبد قرابة 14 ساعة، مما أسهم في إنقاذ حياة المريضة التي كانت تعاني من فشل كبدي حاد، وكانت تحت الرعاية الصحية الحرجة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وعلى القائمة العاجلة.

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