في العلا.. "البلدة القديمة" ضمن قائمة أفضل القرى السياحية 2022

توّجت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، جهودها في إعادة وهج "البلدة القديمة"، باختيارها من قبل منظمة السياحة العالمية ضمن قائمة أفضل القرى السياحية لهذا العام 2022، وجاء "البلدة القديمة" مع ما يتوافق مع معايير الاختيار التي تعترف بالقرى السياحية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية، وتدعم خلق فرص جديدة للوظائف، وتلتزم بالابتكار والاستدامة بجميع عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويأتي اهتمام الهيئة الملكية بـ"البلدة القديمة" في العلا؛ نظرا لما تتمتع من تراث وثقافة وفن معماري فريد، ولما تختزله من تاريخ عريق، بعد أن أدى اندثار بعض عمرانها عند بدايات القرن التاسع عشر الميلادي إلى جعلها مهجورة في معظم أجزائها، لكن الأهداف المرسومة أعادتها لتكون وجهة ثقافية وسياحية لأهالي وزوار العلا.

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نموذج للترابط الاجتماعي

كما تعد "البلدة القديمة" نموذجا للترابط الاجتماعي الذي تتميز به العلا منذ القدم، حيث تكونت من أكثر من 900 منزل مبنية من الطوب الطيني، إضافة إلى وجود عدد من القلاع التي كانت تقوم بدور الحماية والرقابة لأغراض الدفاع والأمن للأهالي وقوافل الحجاج، وعمرانيا كذلك، كانت تتميز "البلدة القديمة" بوجود 14 بوابة تعمل وفق إجراءات معينة للفتح والإغلاق لاستقبال العابرين وقوافل الحجاج.

كما كانت منظمة السياحة العالمية، اختارت 32 قرية من 18 دولة عبر العالم العالم تحت «أفضل قرى السياحة 2022»، وتم تقييم القرى من قبل مجلس استشاري مستقل بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي تسعة مجالات: الموارد الثقافية والطبيعية، وتعزيز الموارد الثقافية وحفظها، والاستدامة الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، وتنمية السياحة وتكامل سلسلة القيمة، وإدارة السياحة وتحديد أولوياتها، والبنية التحتية، الاتصالية والصحة والأمان.

وتتلقى القرى المختارة الدعم من منظمة السياحة العالمية وشركائها في تحسين عناصر المجالات التي حددت، وستوفر حيزا لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعلم والفرص، وستحتفي منظمة السياحة العالمية بتكريم القرى الـ 32 في حفل تستضيفه العلا؛ من خلال حفل سيقام في 27 و28 فبراير لعام 2023.