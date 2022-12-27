القبض على سعودي قاد مركبته عكس السير وصدم مركبة أمنية
ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته عكس اتجاه السير، كما عرّض حياة الآخرين للخطر
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تمكنت دوريات الأمن في منطقة الرياض، من القبض على مواطن قاد مركبته عكس اتجاه السير، كما صدم مركبة أمنية عند استيقافه ومحاولته الهرب، وجرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
وأفاد الأمن العام في السعودية، أن هذا المواطن ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته عكس اتجاه السير، كما عرض حياة الآخرين للخطر.
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وأشار البيان الأمني إلى أن المواطن صدم مركبة أمنية عند محاولة استيقافه ومحاولته الهرب.
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