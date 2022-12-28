شاهد صور ساحرة في تبوك.. بياض الثلج يغطي جبال اللوز

غطت الثلوج قمم جبل اللوز بمنطقة تبوك في شمال السعودية، لتظهر صور ساحرة خطفت الأنظار.

وتعيش منطقة تبوك حالة جوية هذه الفترة تتزامن مع موجة قطبية أدت لتساقط الثلوج منذ صباح الأمس، على معظم جبال مركز اللوز في مشهد اعتادته منطقة تبوك كل عام.

#تبوك #ثلوج_تبوك#جبال_اللوز

تساقط خفيف للثلوج على قمم جبال اللوز صباح

اليوم الثلاثاء وحسب مايتداول الطريق مغلق إلى جبال اللوز وهذا يدعو إلى عدم المجازافة والتعني بالذهاب للثلوج . pic.twitter.com/yiBTre8fBH — عبدالرحمن العطوي (@atawi1147) December 27, 2022

مادة اعلانية

من ناحيته، قال مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالشمالية فرحان العنزي، لوكالة الأنباء السعودية (واس): الهطولات الثلجية في شمال المملكة -وخاصة "جبال اللوز" وما جاورها- تعتمد على عاملين أساسيين هما: الأول يتعلق بمدى تعمق ومسار تحرك المنخفض القطبي مع توفر رطوبة مناسبة؛ حيث إنه في الغالب يلامس المنطقة الشمالية الغربية "منطقة علقان وجبل اللوز"، وقد يتعمق أكثر جنوبًا ويؤثر على جبال حسمى غرب تبوك، ونادرًا ما يصل تأثيره إلى جنوب منطقة تبوك حيث جبال الحرة.

كما أضاف "الأساس الثاني هو مدى نزول خط التجمد؛ حيث إن المنخفضات القطبية يصاحبها هبوط مستوى التروبوز؛ وبالتالي هبوط مستوى طبقات الغلاف الجوي، ويبحث المهتمون بالطقس عن بعض الخطوط المعروفة بالخطوط الثلجية مثل خط 540 في طبقة الـ500 mb وخط 130 في طبقة 850 mb".



صور الثلوج في جبال اللوز - من واس صور الثلوج في جبال اللوز - من واس

وأشار العنزي إلى أن ذلك يعطي احتمالية هطول الثلوج على مستوى سطح الأرض وهي: خطوط مرسومة في خرائط الطقس تُعبّر عن مدى ارتفاع أو هبوط الطبقة؛ وبالتالي مدى تعمق المنخفض؛ لافتًا إلى أن المقياس الحقيقي هو درجة حرارة الصفر المئوي على أي مستوى؛ وبالتالي نوع الهطول الذي يحدث.

وذكر أن أنواع الهطولات تكون ثلوج قطنية، عند درجات الحرارة التي تحت الصفر المئوي، وعلى شكل حبيبات جليدية المعروفة بالسليت في المستويات المتداخلة فيها درجات الحرارة بين الصفر المئوي أو أعلى أو أقل منه، وهطول على شكل مطر على الارتفاعات التي تكون فيها درجات الحرارة أعلى من الصفر المئوي، إلى جانب ارتفاع الجبال لتكون أكثر عُرضة لتلك الهطولات من غيرها بسبب تدني درجات الحرارة فيها مع الجبهات الهوائية الباردة؛ حيث تكون أقل من الصفر المئوي.

من جهة أخرى كثفت العديد من الجهات الحكومية في منطقة تبوك على امتداد الطرق المؤدية لمواقع تساقط الثلوج من تمركزها مجهزة بآلياتها المختلفة لمواجهة أي خطر قد يحدث نتيجة الكثافة الحركية من قبل الأهالي والزوار الذين توافدوا إلى تلك المواقع.