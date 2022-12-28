فقد 9 من أسرته في حادث.. فنان يعبر بالرسم عن مشاعره

على الرغم من مرور عامين على فقده لـ 9 من أفراد أسرته، إلا أن الفنان "شبيب الزمامي" لم يتوقف عن مشاركة الجمهور مشاعر الفقد والوحدة والألم، عبر لوحاته التي يبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووجدت تفاعلا كبيرا من النشطاء.

وفي حديثه مع "العربية.نت" كشف الفنان "شبيب" عن تفاصيل وفاة 9 من عائلته في حادث مؤلم، وذلك بعد انتشار أعماله الفنية التي وثقت الحادث، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

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فقد قال "كنت في طريقي لمراجعة مستشفى الأمير سلطان بالرياض قبل عامين ونصف، ولكن قبل دخول العاصمة تعرضت وأسرتي لحادث، وتوفي 9 منهم، والدتي وأخي وأختيَّ الاثنتان وزوجة أخي و4 أطفال".

وأضاف الزمامي: "أعاني كثيراً بعد الحادث، فأنا لا أعمل وأتعرض لنوبات من الصرع، والذكريات هي أكثر ما يؤلمني، وأتمنى أن يرزقني الله بسيارة لزيارة قبر والدتي، وأكثر ما يحزنني هو وفاة والدتي التي ظلت في ذاكرتي خلال هذه السنوات، فقد كانت مقعدة، وكنت أوثق دائماً حواراتي معها، حينها أصبحت أرسم وأحفظ الرسومات لنفسي، حتى قررتُ أن أشارك الجمهور مشاعر الوحدة والألم التي أعيشها بعد فقداني أسرتي وحياة، والعيش وحيداً في منطقة الأفلاج، باحثا عن فرصة عمل تعيدني إلى الحياة من جديد.